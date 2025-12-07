scorecardresearch
 
MP में 2.36 करोड़ के इनामी 10 नक्सलियों का सरेंडर, CM के सामने डाले AK-47 समेत हथियार

मध्य प्रदेश में नक्सल मोर्चे पर सबसे बड़ी कामयाबी दर्ज की गई है. 2.36 करोड़ रुपए के इनामी 10 हार्डकोर नक्सलियों ने AK-47 और INSAS राइफल के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सरेंडर कर दिया. यह सरेंडर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती नक्सल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

देश में नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान अपने अंतिम चरण में है. (Photo: X/@DrMohanYadav51)
मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में रविवार को एक बड़ी सफलता सामने आई है. यहां 2.36 करोड़ रुपए के इनामी 10 हार्डकोर नक्सलियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने हथियार डाल दिए. इन नक्सलियों ने AK-47, INSAS राइफल, SLR और सिंगल शॉट गन जैसे घातक हथियारों के साथ सरेंडर किया है. यह सरेंडर लंबे समय से सक्रिय नक्सली नेटवर्क के लिए करारा झटका माना जा रहा है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि डिंडोरी और मंडला जिले अब पूरी तरह नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनवरी से बालाघाट में नक्सलियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा. जो लोग मुख्यधारा में लौटेंगे, उन्हें 15 साल का पुनर्वास पैकेज मिलेगा, जबकि जो हथियार नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरेंडर करने वाले ये सभी 10 नक्सली प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी की भोरसादेव एरिया कमेटी से जुड़े थे. ये नक्सली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े MMC जोन के नए KB डिवीजन का हिस्सा थे. इस डिवीजन का संचालन उग्रवादी सुंदर उर्फ कबीर के हाथ में था. यह नेटवर्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले से छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले तक फैला था.

इसके अलावा नक्सलियों ने GRB डिवीजन भी खड़ा किया था, जिसमें गोंदिया, राजनांदगांव और बालाघाट शामिल थे. यह पूरा इलाका नक्सली मूवमेंट के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता रहा है. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में सुंदर उर्फ कबीर उर्फ सोमा AK-47 के साथ 62 लाख रुपए का इनामी, राकेश ओडो उर्फ बीमा AK-47 के साथ 62 लाख रुपए का इनामी, समर उर्फ समरू उर्फ राजू .303 राइफल के साथ 14 लाख का इनामी, सताली उर्फ बलिसा अल्ताड SLR के साथ 14 लाख रुपए का इनामी, विक्रम उर्फ हिडमा 14 लाख का इनामी और लालसिंग मडावी उर्फ सींगू INSAS राइफल के साथ 14 लाख का इनामी शामिल हैं.

इसके अलावा शिवराम मुवे उर्फ जोगा INSAS राइफल के साथ 14 लाख रुपए का इनामी, जयंत उर्फ जोगी गुडाप 14 लाख रुपए का इनामी, जयश्री उर्फ लालटाम सिंगल शॉट गन के साथ 14 लाख रुपए का इनामी और नवीना मुवे उर्फ हिडमा सिंगल शॉट गन के साथ 14 लाख रुपए का इनामी भी सरेंडर करने वालों में शामिल हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों को संविधान की प्रतियां सौंपी हैं.

इस मौके पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना भी मौजूद रहे. उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों की विस्तृत जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सरेंडर सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि पूरे सेंट्रल इंडिया के नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने वाला बड़ा ब्रेकथ्रू है. आने वाले दिनों में बालाघाट, मंडला और सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा.

