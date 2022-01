UP: गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर सहारनपुर में पत्रकार की पीट-पीटकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक स्थानीय पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या से हड़कम्प मच गया. गाड़ी से साइड लगने पर हुए विवाद में मारपीट में सुधीर की जान चली गई. घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. पत्रकार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है.

सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात के चिलकाना रोड पर पत्रकार सुधीर सैनी अपनी मोटरसाईकिल से सहारनपुर आ रहा था. वहीं से एक कार में सवार तीन युवकों के साथ सुधीर की ओवेरटेक करने को लेकर कहासुनी हो गई. फिर कार सवार युवकों ने सुधीर के साथ मारपीट शुरू कर दी.

मारपीट में सुधीर को काफ़ी चोट लगी, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गयी. सुधीर सैनी की हत्या के मामले में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की. प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताए गए कार के नम्बर से कार को रोका गया और कार को अपनी गिरफ़्त में लेते हुए पुलिस ने दो हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है.

Jahangir and Farman were immediately arrested by Saharanpur police in case involving death of Mr Sudhir Saini (Shah times) due to road rage incident. We will ensure that they are convicted in a fast tracked manner. pic.twitter.com/5AvsJTRFAV