Delhi Crime: रेस्टोरेंट में झगड़े के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या, 4 गिरफ्तार, एक नाबालिग भी हिरासत में

दिल्ली के मुखर्जी नगर में रेस्टोरेंट में झगड़े के बाद अमन नामक एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस ने इस मामले में नाबालिग समेत 5 लोगों को पकड़ा है (फोटो-ITG)
Delhi Stabbing Case: दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में सोमवार को हुए एक झगड़े में युवक की जान चली गई. इस घटना में उस युवक को चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी गई. इससे पहले गंभीर रूप से घायल युवक को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया था. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

मृतक की पहचान
मृतक की पहचान अमन के रूप में हुई है. अमन अपने छोटे भाई नितिन के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था. इसी दौरान एक महिला चार-पांच युवकों के साथ वहां पहुंची. बताया गया कि वे सभी नशे की हालत में थे. महिला और उसके साथियों ने अमन और उसके भाई से झगड़ा शुरू कर दिया. बात धीरे-धीरे हिंसा तक पहुंच गई.

बंधक बनाने की कोशिश
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने दोनों भाइयों को रेस्टोरेंट के अंदर ही रोकने की कोशिश की. हालात बिगड़ते देख अमन और नितिन किसी तरह वहां से निकलने में सफल रहे. लेकिन आरोपी यहीं नहीं रुके. उन्होंने रेस्टोरेंट के बाहर अमन का पीछा किया. कुछ दूरी पर जाकर आरोपियों ने अमन को घेर लिया. और इसके बाद उस पर हमला कर दिया.

चाकू से पेट पर वार
आरोपियों ने तेजधार चाकू से अमन के पेट पर वार किए. हमला इतना गंभीर था कि अमन लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया. लेकिन अधिक खून बहने के कारण उसकी जान नहीं बच सकी. इस घटना से उसके परिवार में कोहराम मच गया.

महिला पर उकसाने का आरोप
इस मामले को लेकर मृतक अमन के 22 वर्षीय छोटे भाई नितिन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि महिला ने हमलावरों को उकसाया था. पुलिस के अनुसार, महिला की भूमिका झगड़ा भड़काने में अहम रही. उसी के कहने पर आरोपियों ने हमला किया. इसी आधार पर महिला को भी आरोपी बनाया गया है. मामले में साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है.

आरोपियों की धरपकड़
स्थानीय खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की. इस दौरान मुखर्जी नगर के रहने वाले रमेश (26), गौतम (23) और सत्यम (25) को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही 26 वर्षीय महिला को भी पकड़ लिया गया. साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है. सभी से गहन पूछताछ की जा रही है.

आरोपियों की तलाश जारी
पूछताछ में आरोपियों ने अमन की हत्या में शामिल होना कबूल किया. उन्होंने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए, जिनमें मोहित नाम का आरोपी शामिल है. पुलिस अब बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है. इलाके में दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. इस मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
