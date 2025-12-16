मोहाली मर्डर केस: इस गैंग ने कराई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या, पुलिस ने की शूटर्स की पहचान

पंजाब के मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान प्रमोटर-प्लेयर की सनसनीखेज हत्या को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस का कहना है कि 30 साल के कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या एक गैंग के कहने पर कराई गई. इस मामले में दो शूटर्स समेत तीन संदिग्धों की पहचान हो चुकी है, जो एक संगठित गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं.
मोहाली के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि यह हत्या महज अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सुनियोजित थी. सोमवार को जब राणा बलाचौरिया अपनी टीम के साथ सोहाना इलाके में चल रहे प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट में पहुंचे, तभी हमलावरों ने उन्हें टारगेट किया. आरोप है कि शूटर्स ने खुद को फैन बताया, सेल्फी लेने के बहाने राणा के पास पहुंचे.
इसके बाद पार्किंग एरिया की तरफ ले जाकर गोलियां चला दीं. इस हमले में गंभीर रूप से घायल राणा बलाचौरिया को मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद हमलावर .30 बोर के हथियार से फायरिंग कर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए. इस घटना से टूर्नामेंट स्थल पर अफरा-तफरी मच गई.
इस हत्या के पीछे डोनी बाल और लकी पटियाल गैंग का हाथ है. पुलिस का मानना है कि गैंग कबड्डी टूर्नामेंट्स पर अपना दबदबा बनाना चाहता था. गैंग को शक था कि राणा बलाचौरिया जेल में बंद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का करीबी है. इसी वजह से उसे निशाना बनाया गया. शूटर्स की पहचान आदित्य कपूर उर्फ मक्खन और करण पाठक उर्फ डिफॉल्टरकरण के रूप में हुई है.
दोनों अमृतसर के रहने वाले हैं. डोनी बाल गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं. पुलिस ने बताया कि आदित्य कपूर के खिलाफ पहले से 13 केस दर्ज हैं, जबकि करण पाठक पर दो केस दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि यह हमला सिर्फ राणा बलाचौरिया को मारने के मकसद से किया गया था. उन्होंने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बीच किसी भी तरह के कनेक्शन से इनकार किया.
पुलिस के मुताबिक राणा का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. मूसेवाला हत्याकांड में उसकी कोई भूमिका नहीं थी. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश में अमृतसर और दिल्ली में पुलिस भेजी गई है. इसके साथ ही आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. शूटर्स की मदद करने वाले आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
इस हत्या ने पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों पर हुए पुराने हमलों की यादें ताजा कर दी हैं. इससे पहले जालंधर के मल्लियां कलां गांव में एक टूर्नामेंट के दौरान कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसी साल अक्टूबर में जगराओं में दिनदहाड़े 25 साल के कबड्डी खिलाड़ी तेजा सिंह की भी हत्या हुई थी. मोहाली की इस घटना को लेकर सियासत भी गरमा गई है.