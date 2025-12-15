Uttar Pradesh: बीवी के चरित्र पर शक बना मौत की वजह, साले ने जीजा की हत्या कर नहर में फेंकी लाश

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में जीजा की बेरहमी से हत्या कर शव को सूखी नहर में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह खुलासा सराय अकिल इलाके में सड़क किनारे सूखी नहर से एक व्यक्ति की लाश मिलने के बाद हुआ. आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के मुताबिक, मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई है. शव मिलने के एक दिन बाद ही पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को धर दबोचा. गिरफ्तार आरोपियों में गुड्डू और गोलू, जो मृतक के साले हैं, और उनका चचेरा भाई महेश शामिल है. आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

आरोपियों का कहना है कि सुरेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था. उसे लगातार परेशान करता था. आरोप है कि उसने आपत्तिजनक तस्वीरें भी कई लोगों के साथ साझा की थीं, जिससे परिवार में गुस्सा और तनाव बढ़ गया था. 13 दिसंबर को सुरेंद् उनके गांव आया था. उसके आने की जानकारी मिलते ही आरोपियों ने उसे गांव के बाहर एक बाग में मिलने के लिए बुलाया.

वहां लाठियों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर पास की सूखी नहर में फेंक दिया गया. जांच को भटकाने के लिए आरोपियों ने मृतक की मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर खड़ी कर दी, ताकि मामला हादसा या गुमशुदगी का लगे. लेकिन पुलिस ने CCTV फुटेज और सर्विलांस इनपुट के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ लीं.

एसपी ने बताया कि किलनहाई नदी के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. लाश मिलने के 12 घंटे के भीतर ही केस सुलझा लिया गया. इस सफल ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम के लिए 25 हजार रुपए नकद इनाम की घोषणा की गई है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

