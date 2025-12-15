scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Uttar Pradesh: बीवी के चरित्र पर शक बना मौत की वजह, साले ने जीजा की हत्या कर नहर में फेंकी लाश

कौशांबी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना का खुलासा हुआ है. जीजा की लाठियों से पीटकर हत्या कर शव को बोरे में भरकर सूखी नहर में फेंक दिया गया. पुलिस ने CCTV और सर्विलांस के आधार पर 12 घंटे के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री सुलझा ली.

Advertisement
X
यूपी के कौशांबी में 12 घंटे के अंदर पुलिस ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री. (Photo: X/@kaushambipolice)
यूपी के कौशांबी में 12 घंटे के अंदर पुलिस ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री. (Photo: X/@kaushambipolice)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में जीजा की बेरहमी से हत्या कर शव को सूखी नहर में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह खुलासा सराय अकिल इलाके में सड़क किनारे सूखी नहर से एक व्यक्ति की लाश मिलने के बाद हुआ. आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के मुताबिक, मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई है. शव मिलने के एक दिन बाद ही पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को धर दबोचा. गिरफ्तार आरोपियों में गुड्डू और गोलू, जो मृतक के साले हैं, और उनका चचेरा भाई महेश शामिल है. आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

आरोपियों का कहना है कि सुरेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था. उसे लगातार परेशान करता था. आरोप है कि उसने आपत्तिजनक तस्वीरें भी कई लोगों के साथ साझा की थीं, जिससे परिवार में गुस्सा और तनाव बढ़ गया था. 13 दिसंबर को सुरेंद् उनके गांव आया था. उसके आने की जानकारी मिलते ही आरोपियों ने उसे गांव के बाहर एक बाग में मिलने के लिए बुलाया. 

सम्बंधित ख़बरें

Murder suspect in custody of Agra Police (Photo-ITG)
आगरा में रिटायर्ड दारोगा ने गला दबाकर बेटी को मार डाला, फिर लाश को... 
A female inspector from Mau interrogates a brother and sister at temple. (Photo - Screengrab)
मंदिर में भाई-बहन से महिला दारोगा ने की पूछताछ, घर पर लगवाया फोन 
Uma's 'killer' Bilal arrested (Photo - ITG)
जिस प्रेमी बिलाल के लिए पति-बच्चे को छोड़ा, उसी ने उमा का सिर धड़ से अलग कर दिया! 
Farmers' organizations reached Bijnor police station to demand the recovery of minor girl. (Photo - ITG)
बिजनौर: 75 दिन बाद भी नहीं मिली ट्यूशन गई नाबालिग छात्रा, अब पुलिस को अल्टीमेटम 
groom react on allegations of demanding dowry by bride (Photo - ITG)
'दुल्हन ने मोटा कहकर शादी तोड़ी', आगरा में 20 लाख दहेज के आरोप पर बोला दूल्हा  
Advertisement

वहां लाठियों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर पास की सूखी नहर में फेंक दिया गया. जांच को भटकाने के लिए आरोपियों ने मृतक की मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर खड़ी कर दी, ताकि मामला हादसा या गुमशुदगी का लगे. लेकिन पुलिस ने CCTV फुटेज और सर्विलांस इनपुट के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ लीं.

एसपी ने बताया कि किलनहाई नदी के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. लाश मिलने के 12 घंटे के भीतर ही केस सुलझा लिया गया. इस सफल ऑपरेशन में शामिल पुलिस टीम के लिए 25 हजार रुपए नकद इनाम की घोषणा की गई है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement