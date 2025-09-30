कर्नाटक: हासन जिले के एक घर में संदिग्ध विस्फोट से दहला इलाका, दंपत्ति घायल

कर्नाटक के हासन जिले का एक इलाका उस वक्त तेज आवाज़ के साथ दहल उठा, जब वहां मौजूद एक घर में संदिग्ध विस्फोट हुआ. इस धमाके में उस घर में रहने वाले एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए. अब पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है.

हासन पुलिस ने मंगलवार को बताया कि जिले के अलूर तालुक में मौजूद एक घर में हुए संदिग्ध विस्फोट में एक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार देर रात हुई.

हासल जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) मोहम्मद सुजीता एम.एस. ने पीटीआई को बताया कि शुरुआत में घर के अंदर सिलेंडर विस्फोट होने का शक था, लेकिन पुलिस अभी तक विस्फोट के सही कारण का पता नहीं लगा पाई है.

SP ने बताया कि विस्फोट में गंभीर रूप से घायल दंपत्ति काव्या (28) और सुदर्शन (32) को आगे के इलाज के लिए बेंगलुरु के विक्टोरिया अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सुजीता एम.एस. ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 29 सितंबर को मोहन कुमार द्वारा अपने घर में हुए विस्फोट के बाद दी गई शिकायत के आधार पर अलूर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया.

शिकायतकर्ता के अनुसार, सोमवार रात लगभग 8.30 बजे जब वह, उसका बेटा, बहू और पोते-पोतियां घर पर थे, तभी शौचालय के पास एक धमाका हुआ. जिसमें उनके बेटे और बहू गंभीर रूप से झुलस गए. हालांकि, मोहन कुमार और उनके पोते-पोतियां बाल-बाल बच गए. वे सभी घर की लॉबी में मौजूद थे.

पुलिस अधीक्षक के अनुसार, सुदर्शन और काव्या को इलाज के लिए बेंगलुरु ले जाया गया है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्होंने ने कहा, 'हमारी जांच के अनुसार, काव्या और सुदर्शन घर के गलियारे में कुछ काम कर रहे थे, जिसके कारण धमाका हुआ. शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें शक है कि यह सिलेंडर विस्फोट या किसी अन्य वस्तु का धमाका हो सकता है.'

प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सुजीता एम.एस ने आगे कहा कि सुदर्शन एक स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी का कर्मचारी है और अंशकालिक रूप से वह बढ़ईगीरी का काम भी करता था.

उन्होंने कहा, 'तो शिकायतकर्ता के अनुसार, उनका यह भी दावा है कि उनका बेटा किसी तरह का बढ़ईगीरी का काम कर रहा था, जिसके कारण विस्फोट हुआ होगा या सिलेंडर फटा होगा. इसलिए, हम अपनी जांच केवल सिलेंडर विस्फोट तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं. हम दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए रासायनिक घटकों सहित, घटनास्थल पर उपलब्ध अन्य नमूने भी एकत्र कर रहे हैं.'

एसपी ने कहा कि फिलहाल, एक एफएसएल टीम और एक वरिष्ठ अपराध अधिकारी घटनास्थल पर उपलब्ध घटकों की जांच कर रहे हैं और आगे की जांच के लिए नमूने एकत्र कर रहे हैं.

एसपी के मुताबिक, 'हमारे पास बेंगलुरु से एक विशेषज्ञ टीम भी है, जो यह पता लगाएगी कि विस्फोट का वास्तविक कारण क्या था, और यह भी पता लगाएगी कि क्या कोई अन्य घटक हैं जिन्हें नमूने के रूप में लिया जाना चाहिए ताकि विस्फोट के कारण का पता लगाया जा सके.'

