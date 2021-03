राजस्थानः SIMI के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास, सबूतों के अभाव में 1 आरोपी बरी

राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक अदालत ने मंगलवार को एक बड़े फैसले में सिमी के 13 में से 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ये सभी इंजीनियरिंग के छात्र रहे थे.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जयपुर की अदालत ने सिमी के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि सबूतों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया है. इन पर 2014 में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है.

Rajasthan: A Jaipur Court today awarded life imprisonment to 12 members of SIMI, for their involvement in terrorist activities in 2014 while acquitted one due to lack of evidence.



In 2014, ATS & SOG had booked 13 engineering students from Rajasthan under UAPA & Explosives Act