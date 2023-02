BBC के दफ्तर में तीसरे दिन भी IT रेड जारी, कर्मचारियों को अगले नोटिस तक वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश

IT raid on BBC: 14 फरवरी को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई में स्थित दफ्तरों में शुरू हुई आयकर विभाग (IT) की रेड तीन दिन बाद आज भी जारी है. IT विभाग के अधिकारी दफ्तर में कागजातों की तफ्सील से तस्दीक कर रहे हैं. BBC ने कर्मचारियों से अगले नोटिस तक वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है.

बीबीसी दफ्तर (File Photo)