हिसार: हिंसक हुए नाबालिग कैदी, अफसरों पर हमला कर 17 फरार, 8 हत्या के आरोपी

हरियाणा के हिसार में मौजूद एक बाल सुधार गृह में बाल कैदी हिंसा पर उतारू हो गए. यहां पर बाल कैदियों ने सुधार गृह के सुरक्षा गार्डों और अधिकारियों पर हमला कर दिया और फरार हो गए. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कुल 17 बाल कैदी यहां से फरार हुए हैं, इनमें से 8 नाबालिग कैदी हत्या के आरोपी हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग कैदियों ने सुधार गृह के प्रवेश द्वार पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया और फरार हो गए. पुलिस के मुताबिक ये घटना सोमवार शाम की है. जो अन्य नाबालिग कैदी फरार हुए हैं उनपर चोरी, और डकैती के आरोप हैं.

पुलिस का कहना है कि फरार ज्यादातर नाबालिग कैदी रोहतक, झज्जर, और हिसार के रहने वाले हैं. इनका पता लगाने के लिए हरियाणा पुलिस ने टीम गठित कर दी है.

Haryana: 17 juvenile inmates escaped from an observation house in Hisar after attacking jail staff, yesterday. Police says, "Around 6 pm when the inmates were given food they attacked the jail staff & three staff were injured. There are 97 inmates in this observation house." pic.twitter.com/iLsr0GnvgW