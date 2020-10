क्या हाथरस कांड की पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश हो रही? परिवार बोला- षड्यंत्र चल रहा

क्या हाथरस कांड की पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश हो रही है. ये सवाल परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद उठ रहे हैं. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि हाथरस की पीड़िता के चरित्र को नीचा ना दिखाओ. दरअसल, पीड़िता के परिवार वाले सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं. आरोप ये कि उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है. बता दें कि इस पूरे मामले में जैसे ही आरोपी और पीड़िता के परिवार के फोन से बातचीत का खुलासा हुआ, केस में नया ट्विवस्ट आ गया है.

पुलिस ने जो कॉल डिटेल्स जारी किए हैं, इसमें आरोपी संदीप ठाकुर और पीड़िता के भाई के नाम से नंबर के बीच 104 बार कॉल किए गए. ये कॉल रिकॉर्ड 13 अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच के हैं, लेकिन पीड़िता के परिवार का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है. पीड़िता के भाई का कहना है कि ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, फोन तो पिता जी का था.

..Her body has been burned without the participation or consent of her family.



SHE DESERVES JUSTICE NOT SLANDER.



