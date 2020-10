हरियाणा: बैंक में घुसे 5 हथियारबंद, लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद

हरियाणा में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि दिनदहाड़े भी लूट की वारदात को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं. अब हरियाणा में बदमाशों ने बैंक से सात लाख रुपये की लूट को अंजाम दिया है. यहां झज्जर जिले में पंजाब नेशनल बैंक से हथियारबंद बदमाशों ने 7 लाख रुपये की लूट को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

वारदात को अंजाम हरियाणा में झज्जर जिले के माछरौली गांव में दिया गया. जहां पंजाब नेशनल बैंक से करीब पांच हथियारबंद बदमाशों ने 7 लाख 11 हजार रुपये की नकदी लूट ली. इस दौरान बदमाशों ने बैंक के सुरक्षा गार्ड की बंदूक भी छीन ली. लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए.

वहीं वारदात को अंजाम देने की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है. बदमाश बाइक पर सवार होकर बैंक पहुंचे थे. इस दौरान बदमाशों ने अपने मुंह को ढक रखा था. बदमाशों ने बैंक के बाहर फायरिंग भी की थी. मामले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है और पुलिस जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है.

#WATCH Haryana: Five armed men looted around Rs 7 Lakhs cash from Punjab National Bank in Machhrauli village of Jhajjar district today. They also snatched away the gun of bank's security guard. Police say, "Matter being investigated. Two DSP-rank officers looking into the case." pic.twitter.com/U6MAqnYFhp