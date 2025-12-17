गोवा अग्निकांड: लूथरा ब्रदर्स की तबियत बिगड़ी, कोर्ट ने दोबारा मेडिकल जांच का दिया आदेश

गोवा के बहुचर्चित नाइटक्लब अग्निकांड मामले में गिरफ्तार गौरव और सौरभ लूथरा की तबियत खराब होने की जानकारी कोर्ट को दी गई है. सुनवाई के दौरान लूथरा ब्रदर्स से यह भी पूछा गया कि क्या उन्हें पुलिस से कोई शिकायत है, जिस पर दोनों ने साफ तौर पर इनकार किया. कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि आरोपियों को उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाइयां लेने दी जाएं.

कोर्ट ने पुलिस से कहा कि लूथरा ब्रदर्स का दोबारा मेडिकल कराया जाए, क्योंकि उनमें से कुछ ने सीने और पीठ में दर्द की शिकायत की है. मेडिकल जांच पूरी होने के बाद ही दोनों को दोबारा कोर्ट में पेश कर रिमांड की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. इससे पहले बुधवार को दोनों को नॉर्थ गोवा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल जांच के बाद अंजुना पुलिस स्टेशन ले जाया गया था.

उनका हेल्थ चेक-अप एक घंटे से ज्यादा समय तक चला. लूथरा ब्रदर्स को 6 दिसंबर को नाइटक्लब में लगी भीषण आग की घटना के सिलसिले में थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद दिल्ली से गोवा लाया गया है. इस भयंकर हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी. गोवा पुलिस ने बताया कि अरपोरा इलाके में स्थित नाइटक्लब में लगी आग के मामले में उनसे विस्तार से पूछताछ की जाएगी.

गोवा पुलिस की टीम सुबह 10.45 बजे नॉर्थ गोवा के मोपा स्थित मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स के साथ पहुंची. एयरपोर्ट से पहले उन्हें सिओलिम के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और फिर मापुसा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया. मेडिकल के बाद दोनों को करीब 10 किलोमीटर दूर अंजुना पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया. इस दौरान छह पुलिस जीपों का काफिला साथ था.

चश्मदीदों के मुताबिक, दोनों भाइयों को अलग-अलग गाड़ियों में बैठाया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को रेगुलर रिमांड के लिए मापुसा की कोर्ट में भी पेश किया गया. अंजुना पुलिस ने इस मामले में लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है. दोनों आग लगने के बाद 7 दिसंबर की सुबह थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे.

इसके बाद इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया. उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए. भारत सरकार के अनुरोध पर थाई अधिकारियों ने 11 दिसंबर को फुकेट में उन्हें हिरासत में लिया. इसके बाद कानूनी प्रक्रियाओं के तहत भारत डिपोर्ट किया. इस मामले में गोवा पुलिस पहले ही पांच मैनेजर और स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है. इस मामले की विस्तृत जांच जारी है.

