मध्य प्रदेश में शराब कारोबारी ने की खुदकुशी, वीडियो वायरल होने के बाद एक्साइज कमिश्नर सस्पेंड

देवास में एक शराब कॉन्ट्रैक्टर की संदिग्ध मौत ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है. सुसाइड से पहले वायरल वीडियो में रिश्वत के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने एक्साइज विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है. इस मामले में FIR अब तक दर्ज नहीं हुई है, लेकिन मामला बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है.

देवास में रिश्वत का आरोप लगाने के बाद शराब कारोबारी ने दी अपनी जान. (Photo: Representational)
देवास में रिश्वत का आरोप लगाने के बाद शराब कारोबारी ने दी अपनी जान. (Photo: Representational)

मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक शराब कारोबारी की मौत के बाद प्रशासनिक हलकों में भूचाल आ गया है. खुदकुशी से पहले सामने आए वीडियो में रिश्वत के गंभीर आरोप लगाने के बाद राज्य के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर मंदाकिनी दीक्षित को सस्पेंड कर दिया गया है. शनिवार को कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी ने ये कार्यवाही की है.

उनके द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए यह जानकारी सामने आई है कि शराब कॉन्ट्रैक्टर दिनेश मकवाना ने आत्महत्या से पहले एक्साइज़ अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था. शुरुआती तौर पर आरोप गंभीर पाए गए हैं, इसी आधार पर अफसर को निलंबित किया गया है. मंदाकिनी दीक्षित ने आरोपों से इनकार किया है. 

फिलहाल इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जांच प्रक्रिया जारी है. पुलिस हर एंगल से पूरे प्रकरण की पड़ताल कर रही है. 40 साल के दिनेश मकवाना ने सरकारी टेंडर जीतने के बाद देवास जिले में पांच शराब दुकानों का संचालन शुरू किया था. 8 नवंबर को उनकी जहर खाने से मौत हो गई थी. मौत के बाद उनके एक वीडियो वायरल होने के बाद केस ने गंभीर मोड़ ले लिया.

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कुंदन मंडलो के मुताबिक, 29 नवंबर को दिनेश मकवाना के परिवार ने कनाडिया पुलिस स्टेशन में उनकी मौत की जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की औपचारिक जांच शुरू की गई. वायरल वीडियो में दिनेश मकवाना यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि मंदाकिनी दीक्षित उनसे हर महीने रिश्वत की मांग करती थीं. 

उन्होंने दावा किया कि वो पहले भी उनको कई बार पैसे दे चुके हैं. दिनेश मकवाना ने आरोप लगाया कि पैसे नहीं देने पर वेयरहाउस से शराब का ट्रांसपोर्ट तक रोक दिया गया. उसने वीडियो में साफ कहा कि इसी दबाव के चलते वह अपनी जान दे रहे हैं. इस बीच असिस्टेंट एक्साइज़ कमिश्नर मंदाकिनी दीक्षित ने 24 नवंबर को देवास के पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत दी थी. 

इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दिनेश मकवाना की मां और दो अन्य लोग उनसे बड़ी रकम की मांग कर रहे थे. पैसे नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे. उन्होंने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. यह पूरा मामला उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश का हिस्सा है. दोनों के दावे पुलिस जांच की सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं.

