दिल्ली को दहलाने की फिराक में था पाकिस्तानी आतंकी, AK-47 और हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है. ये आतंकी राजधानी को दहलाने की फिराक में था. आतंकी के पास से स्पेशल सेल ने एके-47 और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं. इस आतंकी को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत पर हमले के लिए तैयार किया था. आतंकी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया, सोमवार रात 9 बजकर 20 मिनट पर मोहम्मद अशरफ उर्फ अली नाम के एक पाकिस्तानी शख्स को दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया. मोहम्मद अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नरोवल जिले का रहने वाला है.

मोहम्मद अशरफ भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था. इसके लिए उसने मोहम्मद नूरी नाम से अपना फर्जी नाम भी रख लिया था और फर्जी आईडी कार्ड भी बनवा लिया था. वो दिल्ली के शास्त्री नगर में आराम पार्क इलाके में एक घर में रह रहा था. भारतीय आईडी कार्ड बनाने के लिए उसने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था.

