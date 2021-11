दिल्ली : तीस हजारी कोर्ट के चेंबर में कर्मचारी का शव मिला, हत्या की आशंका

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के चेंबर में एक कर्मचारी का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. तीस हजारी कोर्ट के वेस्ट विंग के चेंबर में ये डेड बॉडी मिली. बताया जा रहा है कि मृतक बार का अस्थायी वर्कर था.

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या का मामला लग रहा है. ये वर्कर अक्सर रात में चेंबर में सोया करता था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

Delhi | A temporary employee of Bar Association of India found dead at a chamber in west wing of Tis Hazari Court, says police