scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट: फरार आरोपी मुजफ्फर अहमद पर NIA का शिकंजा, कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा अपराधी

दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में फरार आरोपी मुजफ्फर अहमद राथर के खिलाफ NIA कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने उसे घोषित अपराधी करार दिया है. नोटिस उसके घर पर चिपकाया गया है. 28 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.

Advertisement
X
दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत हो गई थी. (File Photo: ITG)
दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट में 25 लोगों की मौत हो गई थी. (File Photo: ITG)

दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी डॉ. मुजफ्फर अहमद राथर पर कानून का शिकंजा कस गया है. श्रीनगर की एक NIA कोर्ट ने उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत घोषित अपराधी घोषित कर दिया है. यह आदेश पिछले हफ्ते पारित किया गया था.

NIA एक्ट के तहत नामित स्पेशल जज की ओर से जारी नोटिस को शनिवार को काजीगुंड स्थित मुजफ्फर अहमद राथर के घर पर चिपकाया गया. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया है कि मुजफ्फर अहमद राथर को 28 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे अदालत में पेश होना होगा और शिकायत का जवाब देना होगा.

डॉ. मुजफ्फर अहमद राथर उन आरोपियों में शामिल है, जिन पर 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप है. इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी. उसको अक्टूबर में श्रीनगर पुलिस द्वारा पकड़े गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का अहम हिस्सा बताया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Security force action in J&K
लाल किला ब्लास्ट केस में NIA का बड़ा एक्शन... अनंतनाग-कुलगाम में संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी 
Delhi Red Fort Blast
लाल किला ब्लास्ट से पहले आतंकियों ने कश्मीर में कहां की थी विस्फोटकों की टेस्टिंग? NIA जांच में खुलासा 
लाल किला ब्लास्ट केस: मौलवी समेत 3 डॉक्टरों की NIA कस्टडी 4 दिन के लिए बढ़ाई गई  
नई दिल्ली में दो दिवसीय क्वाड काउंटर टेररिज्म बैठक हुई. (PHOTO PTI)
लाल किला आतंकी घटना के दोषियों को मिले सजा, Quad देशों की मांग 
Aamir Rashid (Left), Umar un Nabi (Right)
दिल्ली ब्लास्ट: आमिर राशिद अली की रिमांड बढ़ी, NIA कर रही है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की जांच 

जांच एजेंसियों के मुताबिक, डॉ. मुजफ्फर अहमद राथर के भाई डॉ. अदील अहमद राथर को पहले ही उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुजफ्फर के अफगानिस्तान में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है. लंबे समय से फरार रहने के चलते कोर्ट ने उसके खिलाफ उद्घोषणा की प्रक्रिया शुरू कर दी.

Advertisement

इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा उस वक्त हुआ था, जब अक्टूबर के बीच में नौगाम के बनपोरा इलाके में दीवारों पर पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर लगाए गए. इस मामले की जांच के तहत श्रीनगर पुलिस फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची. यहां से डॉ. मुजफ्फर गनी और डॉ. शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया.

नवंबर में जांच के दौरान 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई थी. जांचकर्ताओं का मानना है कि डॉक्टरों की एक मुख्य तिकड़ी, डॉ. मुजफ्फर गनी, डॉ. उमर नबी और डॉ. मुजफ्फर राथर इस पूरे टेरर मॉड्यूल को चला रही थी. डॉ. उमर नबी पर उस कार को चलाने का आरोप है, जिसमें विस्फोटक भरकर धमाका किया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement