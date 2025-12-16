scorecardresearch
 
दिल्ली एयरपोर्ट पर 48 करोड़ का गांजा बरामद, बैंकॉक से आए 6 तस्कर गिरफ्तार

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के नारकोटिक्स के साथ छह लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी बैंकॉक से भारत लौटे थे. ट्रॉली बैग्स में गांजा छिपाकर लाने की कोशिश कर रहे थे.

ट्रॉली बैग में छिपाया गया था नशे का जखीरा, करोड़ों का नारकोटिक्स जब्त. (Photo: X/@AirportGenCus)
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने गांजे की तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया. कस्टम्स ने 48 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के नारकोटिक्स के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है.

यह कार्रवाई 11 दिसंबर को बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे यात्रियों के खिलाफ की गई. संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर यात्रियों के सामान की गहन जांच की गई थी. 

कस्टम के एक अधिकारी के मुताबिक, तलाशी के दौरान दो ग्रे, एक हरे और एक टील रंग के ट्रॉली बैग से कुल 24 पॉलीथीन पाउच बरामद किए गए, जिन्हें बेहद चालाकी से छिपाया गया था.

इन पाउच में हरे रंग का नारकोटिक पदार्थ मिला, जिसके गांजा या मारिजुआना होने का शक था. जब्त किए गए पदार्थ का कुल वजन 48.016 किलोग्राम पाया गया. डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में गांजा की पुष्टि हो गई.

जब्त किए गए कॉन्ट्राबैंड की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 48.01 करोड़ रुपए आंकी गई है. इतनी बड़ी मात्रा में नशे की खेप पकड़े जाने से एयरपोर्ट सुरक्षा और एजेंसियों की सतर्कता एक बार फिर सामने आई है.

इस मामले में सभी छह आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि इस खेप का डिलीवरी पॉइंट कहां था.
 
फिलहाल कस्टम्स अधिकारी पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या आरोपी पहले भी इस तरह की स्मगलिंग में शामिल रहे हैं और इस नेटवर्क के तार किन-किन देशों से जुड़े हुए हैं.

गौरतलब है कि एयरपोर्ट पर विभिन्न देशों से सोने, ड्रग्स और दुर्लभ जानवरों की तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

