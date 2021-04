बीजापुर: नक्सलियों ने बंधक बनाए गए CRPF जवान राकेश्वर सिंह को 6 दिन बाद छोड़ा

बीजापुर में 6 दिन पहले बंधक बनाए गए कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है. CRPF ने जवान के उनके पास पहुंचने की पुष्टि की है.

सरकार ने गठित की थी मध्यस्थता टीम

कोबरा जवान राकेश्वर सिंह मनहास को छुड़ाने के लिए मध्यस्थता टीम गठित की थी. इसमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समाज के अध्यद्वक्ष तेलम बोरैया शामिल थे. सैकड़ों गांववालों की मौजूदगी में राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा किया गया.

बासागुड़ा लेकर जा रहे मनहास को

राकेश्वर सिंह मनहास के रिहा होने के बाद उन्हें बासागुड़ा ले जाया जाना है. सीआरपीएफ के डीजी ने मनहास के उनके पास पहुंचने की पुष्टि की है. राकेश्वर सिंह मनहास का मेडिकल किया जा रहा है.

पत्रकार भी रिहा कराए

जवान की रिहाई के लिए मध्यस्थता कराने गयी दो सदस्यीय टीम ने बस्तर के 7 पत्रकारों को भी नक्सलियों के कब्जे से छुड़ा लिया है. नक्सलियों के बुलावे पर जवान को रिहा कराने बस्तर के बीहड़ में वार्ता दल समेत कुल 11 सदस्यीय टीम पहुंची थी.



जवान के परिवार में खुशी की लहर

एएनआई की खबर के मुताबिक जम्मू में जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई की खबर के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर है. उनकी पत्नी मीनू ने एजेंसी से कहा, ‘उन्हें पति की सुरक्षित वापसी की आधिकारिक सूचना मिल गई है. उनका स्वास्थ्य ठीक है.’

Jammu: Family of CRPF jawan Rakeshwar Singh Manhas celebrates after he was released by Naxals "I have received official communication of his safe return. His health condition is good," says Meenu, the wife of CRPF jawan Rakeshwar Singh Manhas pic.twitter.com/nI4hOCmv3U

पत्नी को थी पति के लौटने की उम्मीद

मीनू ने कहा कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है. उन्हें हमेशा से उम्मीद थी कि उनके पति वापस लौटेंगे. जिस दिन से उनके नक्सलियों के कब्जे़ में होने की खबर मिली थी उन्हें इसे लेकर उम्मीद बनी हुई थी.



#WATCH "Today is the happiest day of my life. I always remained hopeful of his return," says Meenu, the wife of CRPF jawan Rakeshwar Singh Manhas, on the release of her husband by Naxals in Chhattisgarh



Manhas was kidnapped by Naxals during the Bijapur attack on April 3 pic.twitter.com/SqeQGRKGAb