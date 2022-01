बच्चों के रेपिस्ट को खौफनाक सजा, दुनिया के लिए इस देश ने पेश की मिसाल!

रूस ने बच्चों से यौन हमले के दोषियों के लिए बेहद कड़ी सजा का नया नियम (Child Sex Laws) बनाया है. इस नियम के तहत दोषियों को 'दुनिया के सबसे ठंडे इलाके' यानी आर्कटिक (Arctic) के इलाकों में जीवन भर कैद रखा जाएगा. देश के संसदीय अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों का यौन शोषण करने वाले 'राक्षसों' को आर्कटिक में कठोर श्रम दंड कालोनियों में अपनी सजा काटनी होगी, जहां उनसे साइबेरियाई खदानों में काम करवाया जाएगा.

दरअसल, पिछले हफ्ते रूस में दो लोगों ने एक पांच साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप (Child Rapist) की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद उन्होंने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर (Brutal Murder) दी. इतना ही नहीं बेरहमी से हत्या करने के बाद बच्ची की लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगा दिया. अब इस मामले में हत्यारे रेपिस्ट को 'दुनिया के सबसे ठंडे इलाके' में सजा दी जाएगी.

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या का आरोप 44 वर्षीय डेनिस गेरासिमोव (Denis Gerasimov) और 24 साल के वादिम बेल्याकोव (Vadim Belyakov) पर लगा है. दोनों समलैंगिक बताए जा रहे हैं. पिछले हफ्ते Kostroma इलाके में जब बच्ची अपनी मां के ऑफिस के पास खेल रही थी. तभी इन दोनों उसे किडनैप कर लिया.

अगवा कर रेप किया, फिर मार डाला

सीसीटीवी फुटेज में डेनिस और वादिम बच्ची को अगवा कर कंधे पर उठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसकी मदद से पुलिस ने बताया कि दोनों बच्ची को उठाकर सुनसान बर्फीले इलाके में ले गए. वहां उन्होंने पहले तो बच्ची से रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी.

