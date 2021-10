ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन पर किसी तरह की ढिलाई नहीं चाहती NCB, बेल का विरोध करने की बनाई रणनीति

मुंबई के क्रूज जहाज मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज जहाज से आर्यन खान को पकड़ा था, जिसके बाद लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट ने बीते दिन हुई सुनवाई में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. हालांकि, पहले दिन उसे जेल के बजाए एनसीबी दफ्तर में ही रखा गया.

इस मामले में आज (शुक्रवार) फिर से सुनवाई होगी, जिसके लिए जांच एजेंसी ने अहम रणनीति तैयार की है. एजेंसी के अधिकारी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि आर्यन खान को जल्द राहत नहीं मिले, जिससे ड्रग्स के पूरे मामले से पर्दा उठ सके. एजेंसी ने पूरी तैयारी की है कि आर्यन को किसी भी कीमत में कोर्ट जमानत नहीं दे.

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार, एजेंसी आर्यन खान की जमानत को लेकर होने वाली सुनवाई में बेल का विरोध करेगी. वह नहीं चाहेगी कि उसका आरोपी मामले में जेल से जमानत पर रिहा हो जाए. हालांकि, कहा जा रहा है कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन धमेचा को मामले में सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत भी दी जा सकती है, क्योंकि उनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स नहीं मिला है. इससे आर्यन खान को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. एनसीबी ने रणनीति बनाते हुए तय किया है कि आर्यन खान की लीगल टीम को कोर्ट में सुनवाई के दौरान कड़ी टक्कर दी जाए.

कोर्ट में बोली एनसीबी- आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला

आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को गुरुवार को मुंबई की कोर्ट में पेश किया गया. हालांकि, जांच एजेंसी को तब झटका लगा, जब उसने खुद ही कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि आर्यन के पास से उसे कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है. इसके बावजूद भी एजेंसी ने 11 अक्टूबर तक के लिए एनसीबी की कस्टडी की मांग की, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि हमने आपको पहले ही काफी वक्त दे दिया है. इसके बाद, आर्यन समेत अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. चूंकि, सुनवाई देर शाम को हुई, इस वजह से आरोपियों को जेल नहीं भेजा जा सका. इसके बाद उन्हें रातभर के लिए एनसीबी के दफ्तर में ही रखा गया.

A total of 18 people, including a Nigerian national, have been arrested in the case related to seizure of drugs following a raid at a party on a cruise ship off Mumbai coast, clarifies NCB Zonal Director Sameer Wankhede