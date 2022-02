WHO प्रमुख का नया कोविड अलर्ट, कहा- और भी ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक वैरिएंट आ सकते हैं, लेकिन...

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख डॉ. टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने म्यूनिख में चल रहे एक सुरक्षा सम्मेलन 2022 में लाइव सेशन में कहा, 'भले ही आज परिस्थितियां वायरस के और भी ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक वैरिएंट के लिए आदर्श हों, लेकिन कोरोनो वायरस महामारी तब खत्म होगी, जब हम इसे खत्म करना चाहेंगे.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को सिर्फ महामारी को खत्म करने पर ही फोकस करना चाहिए.

'कोविड महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में खत्म कर सकते हैं'

कोरोना महामारी पर घेब्रेयस ने कहा, 'जब हम दो साल पहले मिले थे और इस नए वायरस के प्रसार को लेकर चिंतित थे, तो हममें से किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि आज हम महामारी के तीसरे साल में प्रवेश कर रहे होंगे.' उन्होंने आगाह किया कि वास्तव में, परिस्थितियां ऐसी हैं कि और भी ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक वैरिएंट उभर सकते हैं. लेकिन हम कोविड महामारी को इस साल, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के रूप में खत्म कर सकते हैं.

डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने चेतावनी भी दी, 'कुछ देशों में जहां वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह से हो चुका है और जहां ओमिक्रॉन वैरिएंट कम गंभीर है, वहां ये धारणा बन गई है कि महामारी खत्म हो गई है. लेकिन ऐसा नहीं है.'

'खत्म नहीं हुई है महामारी क्योंकि...'

ऐसा इसलिए क्योंकि एक रोकी जा सकने वाली और इलाज किए जा सकने वाली बीमारी से, एक सप्ताह में 70 हजार लोग मारे जा रहे हैं. क्योंकि अफ्रीका की 83% आबादी को अभी तक वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं मिली है. क्योंकि हमारे पास बेहद संक्रामक वायरस है जो अनियंत्रित रूप से घूम रहा है और हम इसके विकास को सही से ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं.

डॉ. घेब्रेसस ने कहा, 'हालांकि, सब कुछ बहुत गंभीर नहीं है. हमारे पास उपकरण हैं. हमें पता है कि महामारी को खत्म करने के लिए क्या-कैसे करना है. खासतौर पर, ACT एक्सेलेरेटर के लिए 16 बिलियन डॉलर की कमी को भरने के लिए हम सभी देशों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि वैक्सीन, टेस्ट, इलाज और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हर जगह उपलब्ध कराए जा सकें.'

ACT एक्सेलेरेटर या कोविड -19 टूल एक्सेलेरेटर, दुनिया भर के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और संस्थानों की विशेषज्ञता को एक साथ लाता है, ताकि कोविड डायग्नोस्टिक्स, उपचार और वैक्सीन को समान रूप उपलब्ध कराया जा सके और उसे तेजी से ट्रैक किया जा सके.

'सब कुछ गंभीर नहीं'

WHO प्रमुख डॉ. घेब्रेसस ने त्रि-आयामी दृष्टिकोण की बात की जो महामारी को रोकने में मदद कर सकता है. पहला- मजबूत शासन: इस महामारी को बढ़ावा देने वाले भ्रम और असंगति के बजाय, हमें आम खतरों का सामना करने के लिए सहयोग की ज़रूरत है. दूसरा, मजबूत सिस्टम और टूल: हमें महामारी को रोकने, पता लगाने और तेज रिस्पॉन्स के लिए मजबूत सिस्टम और टूल की ज़रूरत है. तीसरा, मजबूत आर्थिक स्थिति: यह साफ है कि राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर, हमें वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त संसाधनों की ज़रूरत है.

डॉ. घेब्रेसस ने अपने 9 मिनट के संबोधन में इस सवाल पर फिर से विचार किया कि 'महामारी का अंत कब होगा'. उन्होंने जवाब दिया कि जब हम इसे खत्म करना चुनेंगे, तब यह खत्म हो जाएगा. उन्होंने आगे एक कहावत भी कही- it's not a matter of chance, it's a matter of choice.