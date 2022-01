WHO बोला- इस साल खत्म हो सकता है कोरोना और लॉकडाउन का दौर, लेकिन इस काम पर दिया जोर

When Coronavirus Will End: दुनियाभर में जारी कोरोनावायरस से कहर के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने महामारी के खत्म होने की बात कही है. WHO ने कहा कि अगर दवाओं और वैक्सीन की असमानता दूर हो जाती है तो इस साल महामारी का अंत हो सकता है. WHO ने ये भी कहा कि लॉकडाउन का दौर भी खत्म हो सकता है.

WHO के हेड ऑफ इमरजेंसीस डॉ. माइकल रयान (Dr Michael Ryan) ने कहा कि हम वायरस को कभी खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हम इस महामारी से छुटकारा जरूर पा सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस साल हमारे पास हेल्थ इमरजेंसी को खत्म करने का मौका है.

कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी!

- डॉ. रयान ने कहा कि गरीब देशों की 10 फीसदी से भी कम आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगी है. अगर ये असमानता दूर नहीं होती है तो ये तबाही जारी रहेगी.

- उन्होंने कहा कि इस बीमारी से होने वाली मौतों को कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करने की जरूरत है.

- स्वास्थ्य अधिकारियों का ये भी कहना है कि कोरोना शायद ही कभी खत्म हो. उसका असर कम हो सकता है लेकिन इससे होने वाली मौतें जारी रहेंगी.

- अफ्रीका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर जॉन केन्गासॉन्ग (John Nkengasong) ने बताया कि अभी तक अफ्रीका की 7 फीसदी आबादी ही पूरी तरह वैक्सीनेट है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर वैक्सीन हो तो 80 फीसदी आबादी वैक्सीन लगवाने को तैयार है.

पिछले हफ्ते 1.8 करोड़ नए मामले आए

वहीं, WHO के प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयेसस (Tedros Adhanom Ghebreyesus) ने मंगलवार को बताया कि ओमिक्रॉन (Omicron) के कारण दुनियाभर में कोरोना महामारी की तबाही जारी है. उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते दुनियाभर में 1.8 करोड़ नए मामले सामने आए हैं.