मास्क-सोशल डिस्टेंसिंग को पीछे छोड़ने के लिए तैयार UK, PM बोरिस बोले- लोगों की मर्जी चलेगी

यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों को जल्द ही मास्क से छुटकारा मिल सकता है. कोरोना संकट काल के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी हो गया था. लेकिन अब वैक्सीनेशन को रफ्तार मिलने से UK में इससे छुटकारा मिलना तय हो गया है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को इसका ऐलान किया.



बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) के मुताबिक, लोगों को कोरोना वायरस (Corona Virus) के साथ रहना सीखना होगा लेकिन इसी के साथ हम पाबंदियों को कम करने की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं. जल्द ही ब्रिटेन में लोगों को इंडोर या पब्लिक प्लेस में मास्क (Mask) पहनने से छुटकारा मिलेगा, वहीं एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने से भी छुटकारा मिलेगा.



बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि 19 जुलाई से कानूनी तौर पर ये पाबंदियां हट सकती हैं, लेकिन अब इसे लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाएगा. यानी अगर कोई व्यक्ति मास्क लगाना चाहता है और दूरी (Social Distancing) का पालन करना चाहता है, तो वह कर सकता है. लेकिन ऐसा ना करने पर उसपर कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जाएगा. हालांकि, अभी इसका अंतिम फैसला 12 जुलाई को लिया जाएगा.

As we come to the fourth step, we have to balance the risks – the risks of the disease and the risks of continuing with legally enforced restrictions that inevitably take their toll on people’s lives and livelihoods. pic.twitter.com/AqI2nYxpaz