कोरोना: टीका लगवाने के बाद बोले डॉ. हर्ष वर्धन- दोनों वैक्सीन सुरक्षित, अफवाहों पर ध्यान ना दें

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने मंगलवार को अपनी पत्नी नूतन गोयल के साथ दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए बनाई गई दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. बहुत से लोगों के बीच वैक्सीन को लेकर भ्रम है. मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि वे लोग Whats App यूनिवर्सिटी के मैसेज पर विश्वास ना करें. दोनों वैक्सीन प्रभावी व सुरक्षित हैं.

हर्ष वर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था. दोनों भारतीय वैक्सीन सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का तरीका सीख लिया है. हमें कोरोना के खिलाफ जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है. टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज जरूरी है.

New Delhi: Union Health Minister Harsh Vardhan along with his wife Nutan Goel receives second dose of COVID-19 vaccine jab at Delhi Heart & Lung Institute. pic.twitter.com/ZKdT2QhPaY