RAT या RTPCR जांच में संक्रमित पाए गए मरीजों का दोबारा न हो आरटीपीसीआर टेस्ट: ICMR

कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. लक्षण वाले मरीजों की जांच के लिए लंबी कतारें भी टेस्टिंग लैब के बाहर लग रही हैं. जांच करने वाली लैबों पर काफी भार है. ऐसे में टेस्टिंग लैब पर दबाव कम करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने मंगलवार को जांच के संदर्भ में एक एडवायजरी जारी की.

एडवायजरी में कहा गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति की दोबारा आरटी-पीसीआर जांच नहीं होनी चाहिए जो रैपिड एंटीजन या आरटी-पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया हो. आईसीएमआर के मुताबिक लैब के वर्क लोड को कम करने के लिए अंतरराज्यीय घरेलू यात्रा करने वाले स्वस्थ व्यक्तियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच को पूरी तरह से हटाया जा सकता है.

