सोनिया-राहुल ने वैक्सीन लगवाई या नहीं? कांग्रेस ने संबित पात्रा के सवालों का दिया जवाब

कोरोना वैक्सीनेशन का काम देश में लगातार चल रहा है, लेकिन वैक्सीन के मसले पर राजनीति भी तेज़ हो रही है. बीते दिन कांग्रेस के एक नेता द्वारा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था.



बीजेपी के संबित पात्रा ने कांग्रेस से सवाल किया था कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने वैक्सीन लगवाई है? अब कांग्रेस द्वारा इसका जवाब दिया गया है.

सोनिया गांधी ने लगवाई वैक्सीन, अभी राहुल गांधी बाकी

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ ले ली हैं. हालांकि, अभी राहुल गांधी वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं.

दरअसल, राहुल गांधी अप्रैल महीने में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. ऐसे में जबतक तीन महीने का वक्त पूरा नहीं होता है, तो राहुल वैक्सीन नहीं ले सकते हैं. कांग्रेस नेता का कहना है कि राहुल गांधी के वैक्सीन लेने में सिर्फ इसी कारण से देरी हुई है.

बता दें कि सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो रिकवर होने के तीन महीने बाद वह वैक्सीन ले सकता है.

अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव हुए थे राहुल, बंगाल में रैली भी रद्द की

बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 20 अप्रैल को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि वह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हल्के लक्षण आने के बाद मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं. जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, वो टेस्ट करवा लें और सुरक्षित रहें.

After experiencing mild symptoms, I’ve just tested positive for COVID. All those who’ve been in contact with me recently, please follow all safety protocols and stay safe.



इससे पहले 18 अप्रैल को राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल चुनाव की अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया था. राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा था कि बंगाल में कोरोना के कारण बदलती स्थिति को देखते हुए वो अपनी रैली रद्द कर रहे हैं. राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए सभी राजनीतिक दलों से ऐसा करने की अपील की थी.

In view of the Covid situation, I am suspending all my public rallies in West Bengal.



I would advise all political leaders to think deeply about the consequences of holding large public rallies under the current circumstances.