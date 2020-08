पीएम केयर फंड से पटना और मुजफ्फरपुर में बने 500 बेड के दो कोरोना अस्पताल

पीएम केयर फंड ट्रस्ट की तरफ से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और अहम कदम उठाया गया है. ट्रस्ट ने बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल को फंड देने का निर्णय किया है.



प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इसकी जानकारी साझा की गई है. पीएमओ के ट्वीट में लिखा गया है, ''पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने पटना और मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ द्वारा स्थापित 500 बेड के कोविड अस्पतालों में फंड देने का फैसला किया है. इससे बिहार में कोविड केयर में सुधार आएगा.''

These hospitals have 125 ICU beds with ventilators and 375 normal beds each. Each bed also has oxygen supply. The doctors and paramedical staff will be provided by the Armed Forces Medical Services. pic.twitter.com/FYnISoXae8