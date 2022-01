देश में पहले दिन 40 लाख बच्चों को लगी Corona Vaccine

देश में ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण और खतरे को देखते हुए सोमवार से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत की गई. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पहले दिन करीब 40 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है.

दिल्ली में 21 हजार बच्चों को लगी वैक्सीन

पहले दिन दिल्ली में शाम 6 बजे तक करीब 21 हजार (20 हजार 998) ऐसे बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ जिनकी उम्र 15 से 17 साल थी. सबसे अधिक वैक्सीनेशन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 3687 बच्चों का हुआ जबकि सेंट्रल दिल्ली में सबसे कम 739 बच्चों का टीका लगाया गया.

हरियाणा में 55 हजार बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज

वहीं बात अगर हरियाणा की करें तो वहां पहले दिन 15 से 18 साल की उम्र के 54979 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी गई, जिसमें सबसे अधिक पानीपत में 8062 बच्चों को टीका दिया गया.

अंबाला में 7612, भिवानी में 989, चरखी दादरी में 2133 , फरीदाबाद में 1954, फतेहाबाद में 335, गुड़गांव में 4751 बच्चों, हिसार में 7012, झज्जर में 386, जींद में 537 बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है.

वाराणसी में 2805 बच्चे हुए वैक्सीनेट

वहीं वाराणसी में पहले दिन 15-18 साल के कुल 2805 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई. वाराणसी के सीएमओ ने बताया कि सोमवार को युवाओं के अलावा विभिन्न केन्द्रों, चैरिटेबल अस्पतालों सहित 523 केंद्रों पर 17726 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 8778 लोगों को पहली खुराक और 8948 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगाई गई.

दक्षिणी राज्यों में भी बच्चों को दी गई वैक्सीन

दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत की गई. पहले दिन वहां कुल एक लाख 232 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है. वहां आज कुल 4,32,725 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा वेलडन इंडिया

देश में 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी की आज देश में पहले दिन 40 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वेल डन यंग इंडिया! बच्चों के टीकाकरण अभियान के पहले दिन रात 8 बजे तक 15-18 आयु वर्ग के 40 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक मिली.

