अब तक 57 देशों में फैला Omicron Variant, जानिए कौन सा देश नई महामारी से किस तरह निपट रहा

Omicron Cases in World: कोरोनावायरस (Coronavirus) के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने चिंताजनक घोषित किया है. ये वैरिएंट अब तक दुनिया के 57 देशों में फैल चुका है . इस वैरिएंट के बारे में एक दिन पहले WHO ने कहा था कि ये डेल्‍टा वैरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है. लेकिन इसके बारे में अभी यह कहना थोड़ी जल्‍दबाजी होगा.



हिंदुस्‍तान टाइम्‍स में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन अभी इस बात का आकलन कर रहा है कि कि ये वायरस कितना खतरनाक है. वहीं WHO के हेल्‍थ इमरजेंसी के डायरेक्‍टर माइकल रेयान ( Michael Ryan) ने कहा वैक्‍सीन पूरी तरह नए वैरिएंट के सामने काम नहीं करेगा, ऐसा कहना मुश्किल है.

ओमिक्रॉन से कैसे निपट रहे हैं देश



अफ्रीका में मौजूद बोत्‍सवाना में अभी तक कोई कोविड इंफेक्‍शन के कारण अस्‍पताल में भर्ती होने के मामले उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं. लेकिन यहां आईसीयू में एक व्‍यक्ति भर्ती हुआ है. इसने वैक्‍सीनेशन नहीं करवाया था. बोत्‍सवाना के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री एडविन डिकोलती ने बताया कि हम पूरी स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

वहीं दक्षिण अफ्रीका के हेल्‍थ रेगुलेटर SAHPRA ने फाइजर बायोएनटेक वैक्‍सीन के बूस्‍टर डोज की मंजूरी दे दी है. दरसअल, दखिण अफ्रीका में एक ही दिन के अंदर 20 हजार कोरोना के केस सामने आए हैं. दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले ओमिक्रॉन वैरिएंट का मामला सामने आया था. वहीं नाइजीरिया में केवल दो सप्‍ताह के वैक्‍सीन का स्‍टॉक बचा है.

फिलीपींस ने लगाया फ्रांस के यात्रियों पर बैन



फिलीपींस ने बुधवार को फ्रांस से आने वाले यात्रियों को बैन कर दिया है. इस तरह फ्रांस फिलीपींस द्वारा बैन हुआ 15वां देश है. उसने 15 देशों को रेड लिस्‍ट में डाला है. दक्षिण कोरिया में 7, 175 हजार कोरोना के केस सामने आए हैं. दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्‍यूम (Prime Minister Kim Boo-kyum) ने 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों को बूस्‍टर डोज लगाने का आह्वान किया है. क्‍योंकि हाल में जो मामले सामने आए हैं उनमें 35 फीसदी बुजुर्गों में हैं. इनमें 84 फीसदी मामले क्रिटिकल बने हुए हैं.



जर्मनी में एक ही दिन 69 हजार मामले



नॉर्वे में कोरोना के कड़े नियम लागू करने का फैसला किया गया है. जिसके तहत 10 लोग ही किसी एक घर में इकट्ठे हो सकेंगे. नॉर्वे में इस वैरिएंट के 29 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं यूके में अब तक 131 ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं.



जर्मनी में बुधवार को कोरोनावायरस के 69,901 मामले सामने आ चुके हैं, 527 लोगों की मौत हुई है. म्‍यूनिख में पैदल यात्री क्षेत्र में शराब पीने पर पाबंदी लगा दी गई है. ऑस्ट्रिया में इस समय चौथा लॉकडाउन चल रहा है. जो इस रविवार को खत्‍म हो जाएगा.

कुवैत में सामने आया पहला केस



कुवैत में ओमिक्रॉन वैरिएंट का पहला केस बुधवार को सामने आया. यूरोप का रहन वाला एक पर्यटक अफ्रीका में अपनी यात्रा से वापस लौटा था.

इस कैरेबियाई देश में नाइट कर्फ्यू



कैरेबियाई देश मार्टीनिक (Martinique) में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, ताकि कोरोना के नए मामलों पर लगाम लगाई जा सके. नाइट कर्फ्यू बुधवार से शुरू हुआ है.