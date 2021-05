कोरोना: विदेश से आई मदद के वितरण पर सवाल? ट्विटर पर राहुल-स्मृति आमने-सामने

भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और मुश्किल वक्त में दुनिया ने भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है. विदेश से आ रही मदद को राज्यों को किस तरह दी जाए, इस पर लगातार विवाद हो रहा था. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी केंद्र से सवाल किए थे, जिसका जवाब अब केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने दिया है.



गुरुवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर लिखा कि मिस्टर राहुल गांधी, राजनीति से ऊपर उठने का वक्त आ गया है. 31 राज्यों के 38 संस्थानों को किए गए वितरण की जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपके ट्वीट करने से पहले ही उपलब्ध थी. अगर आप सच की परवाह करते हैं, जैसा आप कहते हैं तो इसको साझा करें...

Time to rise above petulant politics Mr. @RahulGandhi. Information regarding allocation to 38 institutions across 31 states / UTs was available in the public domain before you tweeted. If you care for the truth as you proclaim, do share - https://t.co/8LhL4lU8OV https://t.co/Flc9QXuU0u