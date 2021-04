Corona Help Live: देश कोरोना की जबरदस्‍त मार से जूझ रहा है. बीते दिन देश में संक्रमण के 3 लाख से ज्‍यादा माामले सामने आए हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्‍यादा हैं. वायरस का नया स्‍ट्रेन ज्यादा संक्रामक भी और खतरनाक भी. बड़ी संख्‍या में हर दिन मरीजों को हॉस्पिटल बेड, रेमडिसिविर इंजेक्‍शन, प्‍लाज्‍मा और ऑक्‍सीजन आदि की जरूरत पड़ रही है. ऐसे में, सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्‍ट हर दिन आ रहे हैं जो जरूरतमंदों तक जरूरी मदद पहुंचा रहे हैं. AajTak इन्‍हीं सोशल मीडिया पोस्‍ट्स को एक जगह पर लेकर आया है. यहां उपलब्‍ध जानकारी से मरीज जरूरी सहायता पा सकते हैं.

राजस्‍थान के मरीजों को यहां है मदद

बेंगलुरू में यहां पा सकते हैं मदद

10,497 cases just in Bangalore today.



The speed and volume of this second wave is just so heartbreaking and scary. We need more beds, oxygen cylinders and ICUs. Here’s the list of #Bbmp #COVID19 helpline nos



STAY HOME

Wear your masks

Practice social distancing#BreakTheChain pic.twitter.com/wgU7Jr55Jf