Corona Help Live: कोरोना संक्रमण का आंकड़ा आज देश में 3 लाख मरीज प्रतिदिन के करीब पहुंच चुका है. ऐसे में जरूरी मेडिकल सेवाओं की कमी होती जा रही है. इस महामारी से निपटने के जरूरी हथियार जैसे रेमडेसिवयर, प्‍लाज्‍़मा और ऑक्‍सीजन की कमी के चलते मरीजों को बड़ी समस्‍या उठानी पड़ रही हैं. कमजोर पड़ते सरकारी तंत्र को देखते हुए लोग खुद ही एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे पोस्‍ट आ रहे हैं जो कोरोना मरीजों को ऑक्‍सीजन, रेमडेसिवयर, प्‍लाज्‍़मा या दूसरी जरूरी चीज़ों का इंतजाम करा रहे हैं. AajTak ऐसे पोस्‍ट्स को एक जगह पर लेकर आ रहा है ताकि हर जरूरतमंद तक जरूरी सहायता पहुंच सके.

हरियाणा में यहां पा सकते हैं जरूरी मदद

They will try to help despite being busy in their own duties #Saviours pic.twitter.com/lhR6q6DlZv — Dr Yogender Malik (@dryogendermalik) April 21, 2021

नोएडा-गाजियाबाद में यहां मिल सकती है सहायता

महाराष्‍ट्र में यहां पा सकते हैं मदद

Our karyakartas worked day and night for past year under the leadership of @narendramodi ji. We are reopening our helpline numbers as Maharashtra is facing the worst of corona.



Let's pledge to stand strong and together against corona. pic.twitter.com/twpZOex7DP — Manoj Kotak (@manoj_kotak) April 14, 2021

बेंगलुरु में यहां पा सकते हैं मदद

10,497 cases just in Bangalore today.



The speed and volume of this second wave is just so heartbreaking and scary. We need more beds, oxygen cylinders and ICUs. Here’s the list of #Bbmp #COVID19 helpline nos



STAY HOME

Wear your masks

Practice social distancing#BreakTheChain pic.twitter.com/wgU7Jr55Jf

— Samyukta Hornad (@samyuktahornad) April 15, 2021

दिल्‍ली में ऑक्‍सीजन के लिए यहां ले सकते हैं मदद

सोशल मीडिया पर हर तरह की लिस्ट और फाइल्स चल रही हैं. आपकी सुविधा के लिए दी लल्लनटॉप ने इन नंबर्स को वेरीफाई किया है. दिल्ली के ज़रूरतमंद साथी, इन जगहों से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं. #CovidCare pic.twitter.com/53lnEskVUq

— The Lallantop (@TheLallantop) April 20, 2021

डिस्क्लेमरः ये खबर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सोशल मीडिया और वॉट्सऐप पर आ रहे संदेशों को एक जगह सम्मिलित करने का प्रयास है. यहां दिए गए हेल्पलाइन नंबरों की एक बार अपने स्तर पर पुष्टि जरूर कर लें. मदद न मिल पाने अथवा नंबर सही न होने की सूरत में aajtak.in उत्तरदायी नहीं होगा. अगर आप भी ऐसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी यहां साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं.