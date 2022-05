Corona: बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,805 नए मामले, 22 लोगों की मौत

देश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है. बीते 24 घंटे में कोविड के 3,805 नए मामले सामने आए हैं, जो कल (6 मई) की तुलना में 7.3 फीसदी अधिक है. वहीं, इस महामारी से 22 लोगों की मौत भी हुई है. अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,24,024 हो गई है, जबकि भारत में रिकवरी रेट 98.74% है.

जिन पांच राज्यों में अधिकतम मामले दर्ज किए हैं, उनमें दिल्ली (1656), हरियाणा (582), केरल (400), उत्तर प्रदेश (320) और महाराष्ट्र (205) शामिल हैं. 83.13% नए मामले इन पांच राज्यों से सामने आए हैं, जिनमें 43.52% नए मामलों के लिए अकेले दिल्ली जिम्मेदार है.

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दावे पर बवाल छिड़ गया है. दरअसल, WHO का दावा है कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौतें हुई हैं. ये संख्या आधिकारिक आंकड़े से करीब 10 गुना ज्यादा है. WHO के इस दावे पर भारत सरकार ने सवाल उठाए हैं. वहीं, एक्सपर्ट्स ने भी इस पर निराशा जताई है.

आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव, नीति आयोग के सदस्य (हेल्थ) वीके पॉल और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने रिपोर्ट को अस्वीकार्य करते हुए दुर्भाग्यपूर्ण बताया.