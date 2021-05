कोरोना संकट: विदेश से आ रही मदद कब राज्यों को मिलेगी? डाटा और सप्लाई पर बड़े सवाल

भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, इस मुश्किल वक्त में दुनिया भारत के साथ आई है. भारत को अलग-अलग देशों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मदद मिल रही है. लेकिन इस मदद का लेखा-जोखा क्या है, किस देश से कितनी मदद आई है या आने वाली है, इसका अगर कोई आंकड़ा चाहिए तो उसे ढूंढना काफी मुश्किल है.



अगर किसी को डाटा ढूंढना है तो पता नहीं है कहां का रुख करना है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय सवाल पूछने पर कहता है कि ये सब विदेश मंत्रालय के अंतर्गत है.



हालांकि, एक अफसर के मुताबिक भारत सरकार को दुनिया से जो भी मदद मिल रही है, उसको इंडियन रेड क्रॉस द्वारा रिसीव किया जा रहा है. इसके बाद ये सारी मदद विदेश मंत्रालय को सौंप दी जाती है, वहां से भारत में इसका वितरण करने के लिए पूरा सामान स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय को दिया जाता है. वितरण की व्यवस्था के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, जिसकी अगुवाई ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी कर रहे हैं. लेकिन, जब वितरण की डिटेल देने की बात आती है कोई भी मंत्रालय या अफसर उसका सही जवाब नहीं दे पाता है.



गुरुवार को अमेरिका के विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसों से जो मदद भारत भेजी गई है, वहां वह किसे मिल रही है किसको दी जा रही है, क्या उसका कोई हिसाब है. जिसपर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है कि ऐसी कोई वेबसाइट का उन्हें पता नहीं है, जिसपर ये जानकारी मिल सके. हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिलाया कि संकट के इस वक्त में अमेरिका भारत की हर संभव मदद करेगा और जरूरी चीज़ें सप्लाई करता रहेगा.



इंडिया टुडे ने जब स्वास्थ्य मंत्रालय से विदेशी मदद के बारे में सवाल किया तो कोई जवाब नहीं मिला. सरकारी सूत्रों की मानें, तो विदेश से जो ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर आ रहे हैं उनका वितरण 5 मई से शुरू होगा. सरकार इस बीच उस बड़े ऑर्डर के भी इंतजार में है, जो पीएम केअर फंड के द्वारा दिया गया है. हालांकि, मदद के तौर पर आए इन ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर का कितना हिस्सा किस राज्य को मिलेगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.



भारत को 3 मई तक 14 देशों से इमरजेंसी सप्लाई मिल चुकी है, जिसमें यूके, मॉरीशस, सिंगापुर, रूस, यूएई, आयरलैंड, रोमानिया, थाईलैंड, अमेरिका, जर्मनी, उजबेकिस्तान, फ्रांस, इटली और बेल्जियम शामिल हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के लव अग्रवाल का कहना है कि अभी हम सारी सप्लाई ले रहे हैं, जल्द ही भारत में इनका वितरण शुरू होगा.



विदेशी सप्लाई में अभी तक क्या आया?

• Oxygen Concentrators - 1,676

• Ventilators - 965

• Oxygen cylinders (Different sizes) - 1,799

• Oxygen Cylinder Regulators - 1,023

• Oxygen Cylinder Adaptors -20

• Oxygen Generating Plant(s) - 1

• High Flow Humidify oxygen therapy devices - 20

• Bedside Monitors - 150

• BiPAPs, Coveralls, Goggles, Masks - 480

• Pulse Oximeters - 210

• Abbott Rapid Diagnostic Test Kits - 8,84,000

• N-95 face masks - 9,28,800

• Remdesivir - 1,36,000

• Electric Syringe Pumps - 200

• AFNOR/BS Flexible tubes - 28

• Anti-Bacterial Filters - 500

• Machine Filters and Related Patient Circuits - 1000



भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता के मुताबिक, अमेरिका से जो भी मदद आ रही है, उसे हम इंडिया रेड क्रॉस संगठन के द्वारा भारत सरकार को सौंप रहे हैं, ऐसे में आगे ये किसे और कैसे सौंपा जा रहा है, उसकी जानकारी भारत सरकार ही दे सकती है. बीते दिनों ये भी खबर आई थी कि कुछ ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर को कस्टम विभाग ने रोका हुआ है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय ने गलत जानकारी बताया.



इन सब चीजों के बीच अभी भी कई सवाल हैं जो बाकी हैं...

• मदद का वितरण किसके जिम्मे है?

• क्या ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की सप्लाई राज्यों को हुई?

• विदेशी मदद किन-किन राज्यों को मिल रही है?

• क्या कोई ऐसी वेबसाइट है, जहां डाटा मिल सके?

अबतक किस दिन कहां से क्या आया ?

27 April 2021

UK(1) 95 Oxygen Concentrators, 100 Ventilators

28 April 2021

Mauritius 200 Oxygen Concentrators

Singapore 256 Oxygen Cylinders

29 April 2021

UK(2) 120 Oxygen Concentrators

Russia 20 large Oxygen Concentrators, 75 Ventilators, 150 bedside Monitors, 200000 packs of Favipiravir

UAE 157 Ventilators, 480 BiPAPs, Coveralls, Goggles, Masks

30 April 2021

UK(3) 280 oxygen concentrators, 40 ventilators

Ireland 700 Oxygen Concentrators, 365 ventilators

Romania 80 Oxygen Concentrators, 75 Oxygen Cylinders, 20 High Flow Humidify oxygen therapy devices

USA (1) 423 oxygen cylinders with regulators (200 Size D, 223 Size H), 210 pulse oximeters, 184,000 Abbott Rapid Diagnostic Test Kits, and 84000 N-95 face masks

USA (2) 17 H-size (large) Oxygen Cylinders and 7,00,000 Abbott Rapid Diagnostic Test Kits

01 May, 2021

Thailand and Indian Community Association,

Bangkok 15 Oxygen Concentrators, 15 Oxygen Concentrators from the Indian Community

Germany 120 Ventilators

Uzbekistan and Indian Community Association in Uzbekistan 100 oxygen concentrators, 2000 pieces of Remdesivir 51 oxygen concentrators from the Indian Community

USA(3) 1028 Type H oxygen cylinders (large) & 600 Type H oxygen cylinders Regulators, 20 Adaptors, 844800 N95 masks

02 May, 2021

France 8 oxygen generators, 28 ventilators, 200 electric syringe pumps, 28 AFNOR/BS Flexible tubes, 500 anti-bacterial filters, 500 machine filters, 500 related patient circuits

Belgium 9000 vials of Remdesivir

USA(4) 125000 vials of Remdesivir

03 May, 2021

Italy 1 Oxygen generating plant and 20 ventilators (with an installation team onboard)

UK(4) 60 Ventilators