कोरोना काल में कैसे काम कर रहे तमाम राज्यों के CM, जानिए योगी से लेकर ममता तक की वर्किंग स्टाइल

कोरोना की इस दूसरी वेव ने पूरे देश में तहलका मचा रखा था. चारों तरफ से अव्यवस्थाओं की खबरें आ रही थीं. ऐसे में सीएम योगी ने कोरोना के साथ अपनी व्यक्तिगत जंग निपटाने के बाद, यानी कोरोना निगेटिव होने के बाद एक बार फिर मैदान में उतर कर मोर्चा संभाला. जिसके बाद यूपी की स्थिति काफी हद तक संभलती नजर आने लगी. हालांकि अब वायरस का संक्रमण भी लगातार धीमा होता नजर आ रहा है. नए केसों की संख्या कम होती जा रही है.

सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरों की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. ऐसे में हमने यह जानने की कोशिश की देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काम करने का अंदाज कैसा है. क्या वे लोग भी योगी आदित्यनाथ की तरह जमीनी हकीकत पता करने के लिए दौरे कर रहे हैं या फिर वर्चुअली सबकुछ मॉनिटर कर रहे हैं.

जानकारी करने पर पता चला कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर कोविड अस्पतालों और अन्य कोविड सेंटर्स का दौरा करते रहे हैं. मध्यप्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार दौरे कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने जबलपुर और ग्वालियर का दौरा किया था. आज उनका उज्जैन दौरा था. इससे पहले वो बीना और सीहोर भी जा चुके हैं.

I salute our docs, engineers and workers who worked round the clock on war footing and constructed these 500 ICU beds in just 15 days at Ramlila maidan opp LNJP hospital. 250 ICU beds start tomo and 250 in next two days. pic.twitter.com/Ufo4udyaUg