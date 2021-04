पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित, इलाज के लिए एम्स में भर्ती

देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

रविवार को मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी. इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए थे. फिलहाल पूर्व पीएम खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

Dear Dr. Manmohan Singh Ji,



Wishing you a speedy recovery.

India needs your guidance and advice in this difficult time.