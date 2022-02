DCGI ने 12 से 18 साल तक के बच्चों की कोरोना वैक्सीन Corbevax को दी फाइनल मंजूरी

कोरोना (Corona) के खिलाफ जारी जंग के बीच गुड न्यूज आई है. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई लिमिटेड (Biological E Limited) की कोरोना वैक्सीन Corbevax को फाइनल मंजूरी दे दी है. इस वैक्सीन की दोनों खुराक 28 दिनों के अंदर लेनी होगी. इस टीके की स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है.

Drugs Controller General of India (DCGI) grants final approval to Biological E's #COVID19 vaccine Corbevax, for children between 12-18 years of age. pic.twitter.com/ad2xftvmzB