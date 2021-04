Corona Help Live: कोरोना संक्रमण देश में भयावह स्थिति तक पहुंच चुका है. लगातार दूसरे दिन 2.5 लाख से ज्‍यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं. दिल्‍ली, महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्‍यों में जरूरी मेडिकल सुविधाओं की कमी पड़ती जा रही है. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री खुद यह जानकारी दे चुके हैं कि कोरोना मरीजों के लिए उपलब्‍ध हॉस्पिटल बेड की संख्‍या 100 से भी कम बची है. ऐसे में संक्रमित मरीजों के लिए मेडिकल सुविधाओं की उपलब्‍धता बड़ी मुसीबत है.

मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद के लिए कई मदद के हाथ सोशल मीडिया पर भी बढ़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे पोस्‍ट आ रहे हैं जो मुसीबत में फंसे कोरोना मरीजों को ऑक्‍सीजन, रेमडेसिवयर, प्‍लाज्‍़मा या दूसरी जरूरी चीज़ों का इंतजाम करा रहे हैं. AajTak ऐसे सोशल मीडिया पोस्‍ट्स को एक जगह पर लेकर आ रहा है ताकि हर जरूरतमंद तक जरूरी मदद पहुंच सके. ध्‍यान रहे कि समय के साथ इन चीजों की उपलब्‍धता खत्‍म भी हो सकती है इसलिए इसे मदद का शत-प्रतिशत प्रबंध न समझें.

दिल्‍ली में प्‍लाज्‍़मा की जरूरत के लिए यहां है मदद

Anyone looking for Plasma in Delhi,can connect on whatsapp helpline number- +91 8448884344 — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 18, 2021

नोएडा में यहां मिल सकती है ऑक्‍सीजन के लिए मदद

गौतमबुद्ध नगर के मरीजों के लिए गाइडलाइंस

गुरुग्राम में यहां मिल सकता है प्‍लाज्‍़मा

टेलिफोनिक कंसल्टेशन दे रहे डॉक्टर, ये रहे नंबर

For telephonic guidance on COVID-19 from 8 am to 12 noon -

Dr Tushar Shah. 9321469911

Dr M Bhatt. 9320407074

Dr D Doshi. 9820237951

Dr D Rathod. 8879148679

Dr R Gwalani. 8779835257

Dr D Kansara. 8369846412

For telephonic guidance on Covid-19 from 12 to 4 pm -

Dr G Kamath. 9136575405

Dr S Manglik. 9820222384

Dr J Jain. 7021092685

Dr A Thakkar. 9321470745

Dr L Bhagat. 9820732570

Dr N Shah. 9821140656

Dr S Phanse. 8779328220

Dr J Shah. 9869031354

For telephonic guidance on Covid-19 from 4 to 8 pm -

Dr N Zaveri. 9321489748

Dr S Ansari. 7045720278

Dr L Kedia. 9321470560

Dr B Shukla. 9321489060

Dr S Halwai. 9867379346

Dr M Kotian. 8928650290

For telephonic guidance on Covid-19 from 8 to 11 pm -

Dr N Kumar. 8104605550

Dr P Bhargav. 9833887603

Dr R Chauhan. 9892135010

Dr B Kharat. 9969471815

Dr S Dhulekar. 9892139027

Dr S Pandit. 9422473277

दिल्‍ली में यहां मिल सकता है रेमडेसिवयर इंजेक्‍शन

ऑक्‍सीजन, रेमडेसिवयर और अन्‍य जरूरतों के लिए यहां है मदद

Here is a document which has Pan India availability details about , OXYGEN, Ramdesivir, PLASMA, vacant beds , doctors etc



Moreover it gets updated in every five minutes. Could be useful to many.



Pls help amplifying / sharing this document. Thank you 🙏https://t.co/OYgQyEV5AQ — Tabeenah Anjum (@TabeenahAnjum) April 18, 2021

लखनऊ में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के संरक्षण में कोविड-19 संक्रमण के मरीजों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है. चांद कुरैशी नाम के समाजसेवी युवक जरुरतमंदों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं. यहां देखें पूरी खबर

दिल्‍ली में ऑक्‍सीजन के लिए यहां ले सकते हैं मदद

कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए IFFCO लगा रहा ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों को मुफ्त में होगी सप्लाई

पटना और आस-पास के शहरों में यहां मिल सकती है मदद

कोरोना: ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाएगा रेलवे, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर की जाएगी सप्लाई

उदयपुर में तीमारदारों के लिए भी है सहायता

भोपाल के प्रमुख अस्‍पतालों में बेड की जानकारी

होम आइसोलेशन से जुड़ी जरूरी गाइडलाइंस

डिस्क्लेमरः ये खबर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सोशल मीडिया और वॉट्सऐप पर आ रहे संदेशों को एक जगह सम्मिलित करने का प्रयास है. यहां दिए गए हेल्पलाइन नंबरों की एक बार अपने स्तर पर पुष्टि जरूर कर लें. मदद न मिल पाने अथवा नंबर सही न होने की सूरत में aajtak.in उत्तरदायी नहीं होगा. अगर आप भी ऐसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी यहां साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं.