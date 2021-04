Corona Help Live: देश में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा रूप लेती जा रही है. संक्रमण के मामले अब हर दिन 3 लाख से ज्‍यादा सामने आ रहे हैं जिसने मेडिकल सिस्‍टम को बेदम करके रखा है. हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें जरूरी मेडिकल सहायता के बिना मरीज दम तोड़ रहे हैं.

महामारी के इस दौर में सोशल मीडिया एक मददगार हथियार साबित हो रहा है. लोग हर दिन ऑक्‍सीजन, रेमडेसिवयर, प्‍लाज्‍़मा जैसी मेडिकल सुविधाएं जरूरतमंदों को उपलब्‍ध करा रहे हैं. AajTak ऐसे ही सोशल मीडिया पोस्‍ट्स को एक जगह पर लेकर आने का प्रयास है ताकि मुसीबत में फंसे मरीजों को जरूरी सहायता मिल सके.

मुंबई के ये हैं कोरोना हेल्‍पलाइन नंबर

Since everyone can’t contact me on social media we have decided to relaunch our medical helpline for Mumbai. You can contact us & my team will try it’s best to provide u with the medical assistance u need in mumbai. Spread the word, the numbers are below!



8451038064

8451869785