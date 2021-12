Corona Omicron Cases: ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच टेंशन बढ़ी, 24 घंटे में देश में कोरोना से 434 की मौत

Omicron Cases India Update: देश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ रहे खतरे के बीच पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मृतकों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है. पिछले एक दिन में देश में कोरोना वायरस की वजह से 434 लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से सरकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं. उधर, देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में सात हजार से ज्यादा नए मामले मिले हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 7,495 नए केसेस मिले हैं, जबकि 6,960 लोग बीमारी से रिकवर हो गए. 434 लोगों की मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 4,78,759 हो गई. अब देश में कोरोना वायरस के 78,291 मरीज हैं, जिनका अस्पताल या फिर होम क्वारंटाइन में इलाज चल रहा है. देश में ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है. ज्यादातर राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं और कुल आंकड़ा 236 हो गया है.

60 फीसदी से अधिक का हुआ वैक्सीनेशन

वहीं, कोरोना वायरस के मामले के बीच देश में वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से जारी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक लोगों को कोविड-19 का पूरी तरह से टीका लगाया गया है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "बधाई भारत. हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक भागीदारी और समर्पित प्रयासों से 60 प्रतिशत से अधिक योग्य आबादी को अब पूरी तरह से टीका लगाया गया है.'' इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, भारत के लगभग 89 प्रतिशत अडल्ट्स को पहली खुराक दी गई है. पिछले 24 घंटों में 70,17,671 वैक्सीन डोज के साथ सुबह 7 बजे तक कुल वैक्सीनेशन 139.70 करोड़ से अधिक हो गया.

India reports 7,495 new #COVID19 cases, 6,960 recoveries, and 434 deaths in the last 24 hours.



Active cases: 78,291

Total recoveries: 3,42,08,926

Death toll: 4,78,759



Total Vaccination: 1,39,69,76,774



Total number of #Omicron cases 236 pic.twitter.com/CVRFJu1mXS