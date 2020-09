कोरोना: हिमाचल में पहले डॉक्टर की मौत, उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर कोविड पॉजिटिव

देशभर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर प्रेम चंद अग्रवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. प्रेम चंद अग्रवाल ने रविवार को ही कोरोना टेस्ट करवाया था. 23 सितंबर से होने वाले विधानसभा मॉनसून सत्र के लिए आज ही कार्यमंत्रणा समिति और विधानमंडल की बैठक बुलाई थी. कोविड रिपोर्ट आने के बाद बैठक स्थगित कर दी गई है. इसके अलावा हरिद्वार के एसएसपी और देहरादून के एसपी ट्रैफिक भी कोरोना पॉजिटिव हैं.

उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 2,078 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़कर 40,085 तक पहुंच गई.

Uttarakhand: State Assembly Speaker Premchand Aggarwal has tested positive for #COVID19.



The session of Uttarakhand Legislative Assembly is scheduled to be held on 23rd, 24th, and 25th September in Dehradun.