कोरोना पर बोला ICMR- मास्क ना पहनने वाले गैरजिम्मेदार बढ़ा रहे रफ्तार

देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और औसतन हर रोज 60 हजार नए केस सामने आ रहे हैं. इस बीच मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICMR की ओर से इस बढ़ती रफ्तार को लेकर बयान दिया गया. ICMR के डीजी प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, वही अब देश में महामारी को आगे बढ़ा रहे हैं.



डॉ भार्गव ने कहा कि गैर-जिम्मेदार, कम सतर्क लोग जो बिल्कुल भी मास्क नहीं पहन रहे हैं. वही इस वक्त देश में कोरोना वायरस को फैला रहे हैं.

