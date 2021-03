Corona Returns: 5 राज्यों से 75% नए केस, लॉकडाउन की चर्चा, पढ़ें 10 अपडेट

मार्च का महीना एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का गवाह बन रहा है. पिछले कुछ वक्त से लगातार कोरोना के नए मामलों में तेज़ी आई है. महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां नए मामलों में जबरदस्त उछाल आया है. इसी चिंता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं. कई राज्यों ने सख्ती बरत ली है और कुछ जगह लॉकडाउन की चर्चा है, ऐसे में कोरोना को लेकर ताज़ा अपडेट क्या हैं, एक नज़र डालें...



1. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं. बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों, राज्यों में वैक्सीनेशन की रफ्तार और वैक्सीनेशन के तीसरे फेज़ पर चर्चा होगी. इस साल जनवरी के बाद पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग ये दूसरी मीटिंग है.



2. बुधवार को ही देश में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल आया है. 28903 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. जबकि 24 घंटे में कुल 188 लोगों की मौत हुई है. भारत में इस वक्त 2.34 लाख कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि कुल मौतों की संख्या 1.59 लाख पहुंच गई है.



3. देश में सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं. महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 17864 केस दर्ज किए गए. बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में लगातार 15 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं.



4. महाराष्ट्र के अलावा पंजाब-केरल-कर्नाटक ऐसे राज्य हैं, जहां पर बीते दिन 1000 से अधिक केस आए. जबकि महाराष्ट्र-पंजाब-केरल-कर्नाटक-गुजरात ऐसे राज्य हैं, जहां पर ताजा मामलों के करीब 75 फीसदी केस सामने आ रहे हैं.



Five states -Maharashtra, Punjab, Karnataka, Gujarat and Tamil Nadu- continue to drive up India’s active cases



In the worlds’ largest vaccine drive, over3.5 cr vaccine doses administered



Read more: https://t.co/CtonswW7JI pic.twitter.com/9B8rjihPJM