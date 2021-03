कोरोना वैक्सीनेशन पर केंद्र बनाम महाराष्ट्र, जावड़ेकर बोले- 54 लाख डोज मिले, 23 लाख ही क्यों लगाए?

देश में कोरोना वायरस का संकट एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है. देश में सबसे अधिक नए मामले महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं. इस बीच अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि राज्य में अबतक 56 फीसदी वैक्सीन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है.



केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र ने अबतक सिर्फ 23 लाख वैक्सीन का इस्तेमाल किया है, जबकि केंद्र द्वारा कुल 54 लाख वैक्सीन दी गई हैं. यानी 56 फीसदी वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है.

Maharashtra Government had only used 23 lakh vaccines out of the total 54 lakh vaccines sent to the state, till 12th March. 56% vaccines remained unused. Now, Shiv Sena MP asks for more vaccines for the state.



First mismanagement of pandemic now poor administration of vaccines.