भारत में होगा रूस की कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल: स्वास्थ्य मंत्रालय

रूस की कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल भारत में होगा. इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग्य के सदस्य डॉ वीके पॉल ने दी. उन्होंने कहा कि रूस की सरकार ने भारत सरकार से संपर्क किया और वैक्सीन बनाने में मदद मांगी. रूस ने पूछा कि क्या तीसरे चरण का ट्रायल भारत में कराया जा सकता है.

डॉ वीके पॉल ने कहा कि रूस हमारा विशेष दोस्त है. ये भारत और दुनिया दोनों के लिए बड़ी जीत है. भारत सरकार रूस के इस प्रस्ताव को बहुत महत्व देती है. रूस की कोरोना वैक्सीन का ट्रायल भारतीय वॉलिंटियर्स पर होगा.

