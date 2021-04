संकट के बीच भारत के साथ आई दुनिया, US-UK-हांगकांग से मदद आज पहुंच सकती है दिल्ली

कोरोना संकट के मामले में भारत इस वक्त दुनिया का एपिसेंटर बन चुका है. दुनिया में सबसे ज्यादा केस भारत में ही रिपोर्ट किए जा रहे हैं और सबसे बुरे हालात भी यहां के ही हैं. इस बीच भारत की बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर दुनिया की ओर से मदद का हाथ बढ़ाया गया है. अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम समेत अन्य कई देशों ने अपनी ओर से मदद रवाना कर दी है, जो जल्द ही भारत पहुंचेगी.



अमेरिका: अमेरिका की ओर से कुल 300 ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर भारत भेजे जा रहे हैं. न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से रविवार को ये एयर इंडिया के विमान में रवाना भी हो गए. सोमवार को दोपहर तक इनके दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है.



अमेरिका की ओर से इनके अलावा भी वेंटिलेटर, रैपिड किट्स भी भेजी जा रही हैं. वहीं, अमेरिका वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए रॉ मैटेरियल देने का वादा भी कर चुका है.



हांगकांग: हांगकांग की ओर से भी भारत को मदद मुहैया कराई जा रही है. हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर एयरलिफ्ट किए जा चुके हैं. जबकि 10 हजार हर हफ्ते आने को तैयार हैं.



यूके: यूनाइटेड किंगडम की ओर से भारत को 600 मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं. रविवार को ये सभी ब्रिटेन से रवाना हो गए हैं, जो सोमवार तक पहुंच सकते हैं. इनमें वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर हैं.



Today we have sent the first of several urgent deliveries of surplus medical equipment to our friends in India to help provide life-saving care for vulnerable Covid patients. No-one is safe until we are all safe. pic.twitter.com/HOudeYv86c