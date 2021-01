वैक्सीन पर खत्म हुआ विवाद, सीरम और भारत बायोटेक का बयान- साथ मिलकर करेंगे काम

भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की ओर से मंगलवार को साझा बयान जारी किया गया है. दोनों ही संस्थानों ने पूरे देश में सही तरीके से कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के प्रयासों की बात कही है. ये साझा बयान तब आया है जब दोनों ही कंपनियों के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से जुबानी जंग में लगे हुए थे और जिसपर देश में काफी विवाद हो रहा था.



मंगलवार को दोनों कंपनियों ने साझा बयान कर जारी किया, ‘अदार पूनावाला और कृष्णा इल्ला ने देश में कोरोना वैक्सीन को बनाने, सप्लाई करने और दुनिया तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की. दोनों ही संस्थानों का मानना है कि इस वक्त भारत और दुनिया के लोगों की जान बचाना बड़ा लक्ष्य है’.

बयान में कहा गया है, ‘अब जब भारत में दो कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, तो हमारा फोकस वैक्सीन बनाने, उसकी सप्लाई और बांटने पर है. हमारे संस्थान देशहित में इस काम को पहले की तरह ही करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे’.



