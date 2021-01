दिल्ली एयरपोर्ट पर खुली जीनोम सिक्वेंसिंग लैब, कोरोना के नए स्ट्रेन की हो सकेगी जांच

देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई को अब रफ्तार मिलने जा रही है. 16 जनवरी से भारत में देशव्यापी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा है. इसी बीच कोरोना के नए स्ट्रेन को पकड़ में लाने का भी काम हो रहा है. नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के मुताबिक, देश की दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है.



नई दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को जीनोम सिक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई. इसी मौके पर डॉ. वीके पॉल ने कहा कि देश में शुरुआती वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत दोनों ही वैक्सीन दी जाएंगी. वीके पॉल के मुताबिक, दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित हैं ऐसे में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं हैं.

Delhi: CSIR-Institute of Genomics and Integrative Biology (CSIR-IGIB) & SpiceHealth launched genome sequencing at Delhi’s Indira Gandhi International airport today to identify & contain the new mutant variant of #COVID19. pic.twitter.com/1DhMA3gRNR