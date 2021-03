बांह में सुई, चेहरे पर स्माइल...वायरल हो गई पीएम मोदी की ये तस्वीर

देश में आज वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो गया है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की वैक्सीन लगवाई. इसकी तस्वीर जारी की गई है. वैक्सीन लगवाते वक्त पीएम मोदी मुस्कुराते दिख रहे हैं. पीएम मोदी ने लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है. पीएम ने कहा है कि बेफिक्र होकर टीका लगवाएं और देश को कोरोना मुक्त बनवाने में मदद करें.

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्ववीट करके वैक्सीन लगवाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेज रफ्तार से हमारे वैज्ञानिकों और डाक्टरों ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, वो काफी अहम है. पीएम को भारत बायाटेक की कोवैक्सीन लगाई गई है. अब इससे कोवैक्सीन को लेकर सारे शक शुबहे दूर होंगे.

Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS.



Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global fight against COVID-19.



I appeal to all those who are eligible to take the vaccine. Together, let us make India COVID-19 free!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर ट्विटर पर वैक्सीनेशन की जानकारी दी. उन्होंने वैक्सीन लगवाते हुए फोटो शेयर की थी. पीएम मोदी की यह तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई है. सुबह 9 बजकर 37 मिनट तक तस्वीर को करीब 95 हजार लोगों ने लाईक किया और करीब 24 हजारों लोगों ने री-ट्वीट किया है. साथ ही करीब 5 हजार लोगों ने कमेंट करके पीएम मोदी के इस कदम की तारीफ की है.

पीएम नरेंद्र मोदी को वैक्सीन पुडुचेरी की नर्स पी निवेदा ने लगाई. कल तक किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि पीएम खुद वैक्सीन लगवाने वाले हैं, लेकिन सुबह सवा सात बजते-बजते तस्वीर आ गई, जिसमें पीएम वैक्सीन लगवाते दिख रहे हैं. पीएम ने टीका लगवाकर देश को बड़ा संदेश दिया है.

दरअसल, अब तक कुछ हेल्थ वर्कर तक टीका लगवाने से हिचक रहे थे, लेकिन अब सारे शक दूर हो गए हैं, क्योंकि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवा ली है. कुछ विपक्षी नेताओं ने भी कहा था कि खुद पीएम टीका क्यों नहीं लगवाते. अब पीएम मोदी ने टीका लगवाकर देश को संदेश देने के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब भी दे दिया है.

शुरू से ही पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर काफी संजीदा रहे हैं और आगे बढ़कर हर मोर्चे से लीड करते रहे हैं. टीके को लेकर भी वो गंभीर रहे हैं और हर वक्त हर स्टेज पर उन्होंने टीका बनने की पूरी प्रकिया पर नजर रखी है. पीएम ने इससे पहले टीका बनाने वाली कंपनियों का भी दौरा किया था और तरक्की की जानकारी ली थी.

This indeed is a "Confidence instilling" picture

Our PM lead the war against Corona in an exemplary way,saved innumerable lives by timely & rightful interventions.

Finally He leads one of the world's largest vaccine drives

Let's all follow our beloved PM's appeal#ThankYouModiJi

आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग कोरोना का टीका लगवा सकते हैं. जिन लोगों की उम्र 45 साल से अधिक है और वो किसी बीमारी की चपेट में हैं, वो भी कोरोना का टीका ले सकते हैं.

सरकार ने 20 बीमारियों की लिस्ट भी जारी की है, जिसका सर्टिफिकेट लाने पर इन लोगों के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत है. सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन का रेट फिक्स किया है, निजी अस्पतालों में वैक्सीन के एक डोज के लिए 250 रुपये देने होंगे, वहीं सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन मुफ्त होगा. वैक्सीनेशन से पहले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा.