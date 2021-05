वैक्सीन नीति को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार, प्रियंका-सिसोदिया-निरुपम ने किया ट्वीट

कोरोना के प्रकोप के बीच देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो गई है. कई राज्यों में वैक्सीन ना होने की वजह से टीकाकरण रुका हुआ है. दिल्ली हो या महाराष्ट्र, कई राज्यों की सरकारों ने इसके लिए केंद्र को ज़िम्मेदार ठहराया है. शुक्रवार को विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए और जमकर निशाना साधा.



विदेश वैक्सीन भेजने पर भड़के सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि जिस डोमिनिका को हम अपने बच्चों के हिस्से की वैक्सीन बेचकर इतरा रहे थे वो ना सिर्फ हमारे अपराधियों को पनाह दे रहा है बल्कि पकड़े जाने पर आसानी से यहां लाने भी नहीं दे रहा. मनीष सिसोदिया ने इसे वैक्सीन नीति और विदेश नीति का फेलियर करार दिया.

प्रियंका ने जीएसटी को लेकर निशाना साधा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. प्रियंका गांधी ने कहा कि महामारी के समय एंबुलेंस, बेड, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों, वैक्सीन के लिए परेशान हुए लोगों से कोविड संबंधित उत्पादों पर GST वसूलना निर्दयता व असंवेदनशीलता है.

प्रियंका ने कहा कि आज GST काउंसिल में सरकार को कोविड से लड़ाई में इस्तेमाल हो रही सभी जीवनरक्षक दवाइयों व उपकरणों पर से GST हटाना चाहिए. प्रियंका गांधी के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी कोविड से जारी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर लगने वाले भारी टैक्स को हटाने की मांग की थी.

Imposing GST on essential medical products like oxygen, ventilators, vaccines and medicines during a pandemic is cruel and insensitive.



In today’s GST Council meet, the government should remove GST from all life saving medicins and equipment that are being used to fight Covid pic.twitter.com/yjPI3K0BUm